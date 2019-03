La hija de Susan Sarandon, Eva Amurri Martino, despide a su niñera tras enviarle un mensaje insinuante a su marido

Mucho cuidadito con la niñera a la que contratas, pues parece que últimamente es de lo más normal que se queden prendadas del padre de los niños a los que cuidan. Tras el escandaloso caso de Ben Affleck y Jennifer Garner, que terminó en divorcio, ahora la hija de Susan Sarandon, Eva Amurri Martino, vuelve a sufrir un caso similar, aunque con final feliz.

Según cuenta la propia Eva en su página web 'Happily Eva After', habían pasado tres semanas desde que ella y su marido, Kyle Martino, contrataron a una niñera para que cuidar a su hija Marlowe, cuando Kyle recibió un pasmoso mensaje de la cuidadora una mañana que su mujer se encontraba de viaje.

"Una hora antes de la hora a la que se suponía que tenía que llegar para empezar el día, Kyle vio un mensaje suyo en su teléfono móvil que decía: 'Dios mío. Tía, ¿te he contado lo sexy que es mi nuevo jefe? Me encantaría follármelo. Es una pena que a él no parezcan gustarle las mujeres latinas con muchas curvas a las que agarrarse'. Kyle no daba crédito a sus ojos. Estaba muy perdido. ¿Por qué le había mandado algo así? Parecía un 'error', pero también era raro porque apenas había pasado tiempo con esa mujer desde que la habíamos contratado", relata.

Sin embargo, el fiel marido de Amurri no cayó en la trampa y, sin más dilación, le pidió explicaciones a la niñera para después despedirla. "Evidentemente ese mensaje no era un error. Si hubiera sido una equivocación, ella se habría sentido abochornada, habría intentado explicarse y arreglarlo. Ese mensaje lo envió para comprobar cómo estaba la situación con mi marido y así poder tener una oportunidad más tarde, cuando estuvieran a solas, para iniciar una conversación subida de tono con él. ¿Necesitáis más pruebas? Lo envió justo la única mañana en la que sabía que su mujer iba a estar fuera de la ciudad”, continua en la web.

Un largo post en el que Eva cuenta con pelos y señales todo lo que pasó, y habla de su marido con mucho orgullo y felicidad al saber que tiene a su lado a alguien en quien realmente puede confiar. "¿Cómo se atreve esa persona a la que pagamos una suma muy generosa por cuidar de nuestra hija a utilizar el tiempo en el que debería estar cuidando de mi pequeña, en mi casa, para urdir un plan para follarse a mi marido y destruir mi familia?", se pregunta. ¡Y tanto!