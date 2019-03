La hija de Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, responde a las críticas por su exuberante cuerpo

La hija de Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, no duda en presumir de anatomía en Instagram. La chica hace alarde de sus voluptuosas medidas con sexys fotos en bikini. Pero parece, que sus seguidores no han visto con buenos ojos que suba este tipo de imágenes y no han dudado en escribir comentarios negativos sobre su cuerpo en Instagram e incluso han infravalorado su inteligencia por su tamaño de pechos.

Lattanzi ha sacado las uñas y no ha dudado en responder a todos sus detractores publicando otra foto en bikini en la añade unas palabras para zanjar la polémica: "No sentir vergüenza de tu aspecto te hace fuerte. Hay que aceptarse y amarse a uno mismo", declara.

Además, la hija de la actriz de Grease se ha centrado en la zona de su cuerpo que ha sido el objeto de la polémica desatada: "Tener pechos grandes no te hace estúpido. Llamar a la gente estúpida por tener grandes pechos, te hace ignorante", acabó afirmando Lattanzi.