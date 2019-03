La hija de Madonna, Lourdes León, se niega a ser amiga de Kylie Jenner

CREE QUE LAS CHICAS DEL CLAN KARDASHIAN SON MALICIOSAS Y OSTENTOSAS

Desde bien pequeñita la hija de Madonna ha demostrado que ella es muy particular y que poco le interesa el mundo de la fama. Por eso no es de extrañar que Lourdes León se haya negado a ser amiga de Kylie Jenner, y es que según revela una fuente al portal RadarOnline.com, para Lourdes el clan Kardashian es vil y ostentoso, y Lourdes quiere a su lado personas que se preocupen por los demás y no por los selfies.