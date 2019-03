La hija de Kurt Cobain ofrece 5000 dólares a quien encuentre a su querida mascota

La hija del desparecido Kurt Cobain (cantante de Nirvana) está llorando por las esquinas. Y no porque su polémica mamá, Courtney Love, haya vuelto a liarla con alguna de sus fiestas sin control, no. Frances Bean Cobain ha perdido a su mejor amigo, su gatito Zero, y está totalmente devastada.

Frances y su novio, Isaías Silv, llevan días buscando por West Hollywood, el barrio en el que viven juntos, y no han dudado en empapelar todas las calles con fotos de su mascota. La joven de 19 años incluso ha hecho un llamamiento vía Twitter, en el que confirma que quien consiga que su gatito vuelva a casa, tendrá una recompensa.

Y no hablamos de una recompensa simbólica… ¡¡Que la chica ha ofrecido 5000 $!! ¡¡Debe estar medio barrio buscando al gato!! Y, la verdad, el animalito no es gran cosa, y ella misma lo dice en la descripción que hace de él: “Es un gato normal, negro y flaco”, comenta. Pero es su gato, le quiere y quiere que vuelva con ella. ¡Y punto!

Esta pérdida es un duro golpe para Frances que, aunque se siente muy acompañada de su chico, con el que comparte pisazo desde hace un año, Zero era otro de sus grandes apoyos. La joven lleva tiempo sin tener relación con su madre, ya que decidió hace mucho que su abuela materna tuviese su custodia...

Una chica que ha tenido una vida marcada por la ausencia de sus padres y que ahora no quiere perder algo tan especial para ella como es su querido gato. ¡A ver si tiene suerte la pobre Frances!