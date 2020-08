Así de mayor luce la hija Katie Holmes y Tom Cruise los estilismos de su madre

Suri Cruise siempre se ha inspirado en su madre, Katie Holmes, a la hora de elegir sus looks. La joven, que sigue muy de cerca los pasos de su madre, sin duda, destaca por el gran estilo que ostenta y que hemos podido ver prácticamente desde el día en que nació.

A sus 14 años, la joven se ha convertido en una pequeña versión de su madre y prueba de ello son las fotografías en las que, sin adultos de por medio, pasea por las calles de Nueva York junto a dos amigas.

Suri Cruise paseando por las calles de Nueva York | GTRES

Suri ha demostrado que menos, es más. La hija de Tom Cruise ha lucido un conjunto de lo más sencillo compuesto por unos pantalones vaqueros rectos, un top blanco de tirantes con volantes y unas sneakers a conjunto.

Con la pertinente mascarilla, que a día de hoy es un accesorio más en sus estilismos, ha despuntado con este simple y casual look, que es precisamente lo que lo hace perfecto.

Suri Cruise siguiendo los pasos de su madre | GTRES

Es indudable el marcado estilo personal del que presume gracias a su estilista personal y de confianza, Katie Holmes. Y es que, parece que la niña, ya no tan niña, ha tomado buena nota de su madre todos estos años porque ¡no hay look con el que no nos sorprenda!

Seguro que te interesa...

Lo mucho que ha crecido la hija de Katie Holmes y Tom Cruise a sus 14 años recién cumplidos