La hija de Chris Hemsworth y Elsa Pataky quiere tener pene como sus hermanos

Las ocurrencias de los niños no tiene fin y los padres se ven obligados a responder a las preguntas incómodas de sus hijos. Este ha sido el caso de Chris Hemsworth, que durante la promoción de su última película, 'El cazador y la reina del hielo', confesó en el programa de Ellen DeGeneres que su hija India Rose le dijo que quería tener un pene igual que sus hermanos.

"Papá quiero una de esas cosas que Tristán y Sasha tienen". Yo le pregunté: "¿A qué te refieres?" y ella me contestó: "Ya sabes, las cosas que tienen entre las piernas como tú", respondió sin tapujos la pequeña. El actor intentó explicarle sin mucho éxito las diferencias entre los niños y las niñas. "Las chicas tienen pechos", pero la hija de Elsa Pataky no conforme con la respuesta de su padre le replicó: "yo no quiero pechos, realmente quiero uno". El australiano comprendió que sólo tiene cuatro años y zanjó el tema diciéndole que puede ser lo que ella quiera ser. El intérprete terminó esta parte de la entrevista entre risas afirmando que cuando sea más mayor se lo terminará de explicar.

El actor está muy a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. "Fue muy emocionante, es excepcional. Mi madre me crió con la conciencia de la igualdad en relación a las mujeres. Por fin estamos teniendo una discusión pública sobre la igualdad, los derechos de las mujeres, sobre la libertad sexual, etc., y eso me parece fantástico", contestó el intérprete en una entrevista sobre que le parecía estar rodeado de personajes femeninos fuertes en su última película.