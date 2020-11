La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith revela el momento especial que vivió con su padre y que nunca olvidará

Si algo hemos podido saber de Stella del Carmen durante estos años que su notoriedad es cada vez mayor es que, a pesar de su corta edad, 24 años, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith parece tener los pies en la tierra a pesar de "haber crecido viajando de rodaje en rodaje", como ella misma ha declarado.

Stella ha publicado una columna es su edición mensual para la revista Vanity Fair donde la joven repasa los aspectos más llamativos de su vida. Ya dedicó una de sus columnas a contar de primera mano cómo había vivido el crecer entre dos culturas diferentes, y ahora se sincera aún más.

Este mes, la joven ha querido destacar, entre otras anécdotas, el increíble viaje que hizo con su padre a Perú: "Nunca olvidaré cuando mi padre y yo nos fuimos cinco días a una excursión a Machu Picchu, en Perú, recorriendo entera la dificilísima ruta, y lo primero que vimos al llegar a la cumbre, no fue la antigua y bella ciudadela inca, sino a un señor con una cámara sacándonos fotos mientras yo lloraba después de hacer ese viaje juntos, lleno de emociones, en el que habíamos reforzado nuestra relación", ha declarado la joven.

También ha reconocido no sentirse muy cómoda cuando llegó a la universidad y los compañeros cuchicheaban: "¡Su madre es Melanie Griffith!". Aun así, ha querido valorar todas las oportunidades que ha tenido por ser quién es, cerrando la columna con una bonita reflexión: "No podemos elegir las circunstancias en las que nacemos y no hay forma alguna de saber cómo es, realmente, la vida de los otros".

