La hija adoptada de Tom Cruise pasa de la cienciología

Isabella Cruise vive con su padre, Tom Cruise, y la mujer de éste, Katie Holmes, pero no está demasiado contenta de convivir con ninguno de los dos. No le gusta que su padre le inculque la cienciología, y a Katie Holmes directamente no la soporta; así que, planea mudarse a casa de su madre Nicole Kidman en cuanto cumpla dieciocho años.

"Bella no puede esperar para escapar del control de Tom y alejarse de su madrastra Katie", afirman fuentes de National Enquirer. Y es que el actor impone a la joven las reglas de su religión, algo que -en plena adolescencia- irrita especialmente a la joven.

"Parece que Bella ya se ha hartado de esas reglas tan estrictas de la cienciología y le ha dicho a Nicole que quiere ir a vivir con ella". La residencia de su madre, Nicole Kidman, parece el mejor lugar al que mudarse para estar lejos de Tom y Katie.

"A Nicole le encanta la idea, pero Tom espera desesperadamente que cambie de idea", continúa. "Esto significa que Bella abandonaría una religión de la que Tom es uno de los mayores representantes, eso podría avergonzarle".

Aparte de lidiar con Tom Cruise, Bella se las tendrá que ver con Katie Holmes, que también tiene algo que decir en esta situación. Pese a que Bella no muestra demasiado aprecio por la mujer de su padre, parece que ella sí ha cogido cariño a la joven.

"Katie sentirá que ha sido apuñalada en el corazón por Bella. Ella se ve como su madre, mejor amiga y confidente", concluye la fuente.