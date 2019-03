Los hermanos de Liam Hemsworth, Chris y Luke, intentan separarle de Miley Cyrus

Llevarse bien con la familia de tu pareja es fundamental y si no que se lo digan a Miley Cyrus. Por si la cantante tenía poco con los constantes rumores de crisis con Liam Hemsworth, ahora parece que los hermanos de su 'love' se han puesto en contra de la relación. Según la revista 'Us Weekly', Chris y Luke están deseando que su hermano termine de una vez con Miley.

Al parece fue hace un mes cuando los mayores de los Hemsworth se reunieron con Liam para darle su opinión y hacer presión para que terminara con Miley. De hecho, suponemos que algo de efecto hizo porque fue justo entonces cuando la pareja decidió aplazar la boda. "Quieren que termine el romance para siempre," dijo una fuente a la revista.

Mientras Miley se empeña en desmentir una y otra vez que su relación no está rota, Liam prefiere no pronunciarse. La cantante asegura que si hace mucho que no les vemos juntos es porque está de lo más atareada con su nuevo disco, el cual ha puesto por encima de todo. "No tengo tiempo para ir a Starbucks con mi novio cada mañana", se excusa.

¿Estará Elsa Pataky también en contra de su futura cuñada? Lo que está claro es que algo pasa entre Miley y Liam y no precisamente bueno. Y aunque su familia estaba encantada con tenerla como nuevo miembro, puede que se hayan casando de las idas y venidas de la pareja. ¿Cómo terminará la cosa? Tendremos que esperar...