El hermanastro de Leonardo DiCaprio, Adam Farrer sale de la cárcel y desaparece

Alucinados nos hemos quedado con la noticia de que el hermanastro de Leonardo DiCaprio, Adam Farrer se encuentra en paradero desconocido y no se ha vuelto a saber nada de él desde que saliera de la cárcel hace aproximadamente un mes.

“La verdad es que la familia y los amigos nos ponemos en lo peor, porque sabemos que Adam puede descontrolarse por completo cuando no está en sus cabales. Le conozco desde que estábamos en el colegio y sé hasta dónde puede llegar cuando no tiene a alguien que le vigile. En los últimos años se ha convertido en una persona muy antisocial y sin vivienda permanente, siempre quedándose en las casas de sus amigos”, revelaba una fuente cercana a la familia al diario The Sun.

Aunque ahora el actor poco sabe de su hermanastro, debido a sus problemas con la sociedad, hubo una época en la que Leo y Adam eran inseparables y soñaban con convertirse juntos en estrellas del cine.

“Es una pena que la vida les haya acabado separando. En los últimos años Leo trató de reconectar con Adam para ayudarle a cambiar radicalmente de vida, pero las circunstancias son las que son”.