Las hermanas Kardashian tampoco pueden dejar de cantar 'Despacito'

Pero no es la única. La canción de Luis Fonsi ha causado furor en la familia Kardashian y la mismísima Kim Kardashian ha declarado que está en bucle sin poder parar de escucharlo. Según ha comentado en su cuenta de Twitter, la estrella del reality televisivo ya lo ha escuchado 100 veces seguidas. Pero aunque está entusiasmada con esta pegadiza canción aún no se ha aprendido bien el título ni se ha atrevido a entonarla como Justin o su propia hermana pequeña, pero es posible que nos deleite con su voz en cualquier momento.

Now playing #Despactio on repeat for the 100th time