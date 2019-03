Las hermanas Hill podrían quitar el puesto a las hermanas Kardashian-Jenner o las Hadid

Las hermanas Hill han llegado a la industria de la moda pisando fuerte: no solo se están haciendo poco a poco con el dominio de las redes sociales, sino que también se están convirtiendo en verdaderos iconos de la moda. ¿Tendrá algo que temer el clan Kardashian-Jenner?

No son tan extravagantes y escandalosas como las Kardashian, pero sí derrochan sensualidad, estilo y mucha alegría. También tienen un hermano, Chase, que aunque todavía es un jovencito, a más de una ya le habrá dejado sin aliento. Aunque en un principio solo quería dedicarse al deporte, ha acabado probando suerte en el mundo de la moda. ¿Os imagináis un 'Keeping Up With the Hill'? ¡Sería la bomba!

La hermana más famosa es Taylor, quien debutó en un catálogo de ropa interior para Intimissimi con tan solo 17 años. Se subió a la pasarela de Victoria's Secret convirtiéndose en el ángel más joven. Tiene casi 5 millones de seguidores en Instagram y le encanta compartir sus proyectos y posados muy pero que muy sexys. Entre sus amigas nos encontramos a Stella Maxwell y a las mismísimas Kendall y Kylie Jenner. ¿Hará esto peligrar su amistad?

Mackinley, otra de las hermanas, ha fichado por la agencia de modelos IMG. Tiene 19 años y quiere seguir los mismos pasos que su hermana la maniquí. En sus redes sociales podemos ver algunas de sus sesiones de fotos, con una belleza impactante.

Y por último Logan Rae. Ella es mucho más discreta, prefiere ser quien está detrás de las cámaras: es fotógrafa de moda, estilos de vida y belleza. Le encanta la moda y siempre publica imágenes de sus looks, sus viajes o fiestas, con enfoques muy creativos como una auténtica bloguera. Seguro que triunfan tanto o más como Kim y sus hermanas.