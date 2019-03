La hermana de Beyoncé, Solange Knowles, atacada por una mujer blanca por su tono de piel

Will Smith habló claro sobre la poca presencia de actores de raza negra en la nominación de los Premios Oscar y en la industria del cine en general, Zendaya denunció el trato recibido por una dependienta en un supermercado por el tono de su piel, y ahora la hermana de Beyoncé, Solange Knowles, se suma a la defensa de las personas de origen africano después de que en un concierto en Nueva Orleans una mujer blanca le lanzase un limón tras ordenarle que se sentase y dejase de bailar y ella decidiera hacer oídos sordos debido al mal tono usado. En un artículo escrito para la web Saintheron, titulado '¿Y tú perteneces? Yo sí', la cantante explica los motivos de por qué las personas de piel oscura se sienten incómodas e inseguras en espacios público donde la mayoría tienen la piel blanca: "Es algo así como cuando le dicen a algún amigo tuyo: 'chico, pásame mi bolso' asumiendo que se trata del portero. Es algo así como cuando te dicen: 'señora, vaya a la otra fila' porque estás haciendo tu registro en primera clase", reza en el texto señalando el tono de superioridad con el que la trataron en el show. Además, con humor concluye el texto relatando cuál fue su venganza que lejos de ser agresiva decidió seguir bailando junto a su hijo y marido, también de raza negra, y mover su pelo para seguir disfrutando del espectáculo. La joven ha recibido el aplauso de sus seguidores en Twitter después de haber compartido su historia en dicha red social, ya que asegura que no sirve de nada hablar con esas mujeres "porque no sienten ningún respeto por ti o tu hijo" y espera que de esta forma, al menos, vean cómo se siente después del ataque racista.

Wrote about the tone, being a minority in predominately white spaces, & having trash thrown your way when u speak up https://t.co/QW7xow2106 — solange knowles (@solangeknowles) 11 de septiembre de 2016

But in this moment, I'm just going to share my experience...

So that maybe someone will understand, why many of us don't feel safe... — solange knowles (@solangeknowles) 10 de septiembre de 2016