Henry Cavill revoluciona las redes sociales con unas sorprendentes declaraciones

Henry Cavill ha demostrado que además de guapo es muy sincero. El actor que se ha convertido en el nuevo Superman del séptimo arte ha incendiado las redes sociales con unas declaraciones que ha hecho recientemente al Sunday Times Style Magazine durante la promoción de su nueva película 'Batman V Superman: El amanecer de la justicia'.

Es uno de los actores más guapos del panorama por eso no nos extraña que durante la entrevista el periodista preguntó a Cavill cómo lleva eso de que le piropeen sus fans y para sorpresa de todos al actor no le sientan muy bien las groserías de las féminas.

"Creo que, en esto, hay un doble rasero. A mí, si una chica me grita mientras estoy paseando por la calle algo así como "oye, cariño, ¿te apetece un polvo?" me viene a la cabeza una pregunta: ¿cómo se sentiría ella si un trabajador de la construcción le dijera lo mismo? La diferencia está en que yo no me siento amenazado físicamente por ello, por supuesto", confesaba Cavill al citado medio.

Unas declaraciones que han incendiado el mundo 2.0, y es que han sido muchos los que han tachado el comentario del actor de machista.