Heidi Klum, Kriss Jenner, Gwyneth Paltrow o Cameron Diaz son algunas de las celebrities que siguen siendo amigos de sus ex

En muchas casos el amor no es para siempre pero aunque el amor no dure la amistad si puede hacerlo. Así, muchas de nuestras celebrities después de mantener una bonita, o no, relación con alguno de sus ex han podido olvidar aquello que hizo que rompieran su compromiso y mantener un vínculo amistoso con ellos.

Este es el caso de Heidi Klum y Seal quienes han encontrado la armonía después de su divorcio en 2012. Trass de siete años de matrimonio y tres hijos juntos, la pareja tuvo una mala racha cuando Heidi comenzó a salir con su guardaespaldas, Martin Kristen. Después de algunos momentos difíciles ambos han sabido lidiar con esos problemas y actualmente mantienen una buena relación. Así es habitual verlos juntos con sus hijos y despidiéndose de forma cariñosa.

Desde que se hizo pública la separación entre Miranda Kerr y Orlando Bloom en 2013 muchas han sido las ocasiones en las que se les ha visto en Nueva York juntos sonriendo, charlando, e incluso besándose en la mejilla. Cuando un periodista le preguntó a Orlando si eran amigos, dijo, "No somos amigos. Somos una familia".

Algo parecido les pasó a Demi Lovato y Joe Jonas tras romper en 2013 la cantante dijo: “nosotros siempre vamos a ser amigos”.

Otra de las parejas que mejor se llevan después de acabar su relación son Gwyneth Paltrow y Chris Martin quienes se van incluso de vacaciones juntos con sus hijos.

Un ejemplo en esto de llevarse bien con tu ex es el de Demi Moore y Bruce Willes la pareja se casó en 1987 y se divorció en el 2000, pero siempre han sido grandes amigos, tanto que él acudió incluso a la boda de ella con Ashton Kutcher en el 2005, lago que la actriz no ha podido volver a hacer con Ashton.

Otro caso sorprendente es el de los mediáticos Kriss Jenner y Caitlyn Jenner, Bruce cuando estaba casado con la madre de las Kardashian. Y es que después de 22 años de matrimonio y dos hijas el cambio de sexo de Caitlyn no ha impedido que ambos sigan siendo una gran familia.