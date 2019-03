Heidi Klum, Gigi Hadid o Jennifer López se disfrazan para un Halloween muy VIP

HALLOWEEN 2015

La noche de Halloween se ha vivido por todo lo alto y, por supuesto, nuestras celebrities no iban a ser menos y nos han deleitado con sus disfraces más espectaculares de este año. Sin duda alguna, la reina indiscutible de Halloween ha vuelto a ser Heidi Klum con una impresionante transformación en Jessica Rabbit. Pero no ha sido la única que nos ha impactado con sus 'outfit' para la noche de los muertos. Jennifer López y Casper Smart fueron la pareja VIP más tenebrosa y glamurosa de la noche vestido de esqueleto. Por otro lado las mamás 'celebs' como Alessandra Ambrosio o Reese Witherspoon no se perdieron la noche de las brujas pero junto sus hijos.