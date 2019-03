Heidi Klum, Drew Barrymore, Ana Fernández o María Castro se divierten de fiesta en fiesta

Las celebrities aprovechan cualquier ocasión para enfundarse sus mejores modelitos e irse de 'party'. Y es que cualquier motivo es bueno para celebrar, como los 50 años de éxito de la revista deportiva 'Sports Illustrated'. La exitosa publicación ha congregado a numerosos rostros conocidos, como Heidi Klum, vestidísima de rojo, Kate Upton o una espectacular Tyra Banks.

En Beverly Hills ha tenido lugar la presentación del nuevo libro de Drew Barrymore, 'Find it in Everything'. La estadounidense estuvo arropada por 'celebs' de la talla de Julianne Hough o Reese Witherspoon, entre otras.

Por otro lado, los famosos más patrios se han reunido para brindar por la nueva temporada de la marca 'Solán de Cabras'. María José Suárez no quiso perderse este evento, donde arrasó con un elegante jumpsuit en tono azul klein, a juego con el color de la marca. Mientras, Ana Fernández o Juncal Rivero apostaron por un look 'total black' para la ocasión. La polifacética actriz María Castro o el cantante Jadel también derrocharon simpatía sobre el photocall.