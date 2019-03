Harry Styles, Robert Pattinson, Rihanna... ¿Quién merece conquistar el trono de celebrity de la semana?

CELEBRITY DE LA SEMANA

Los nervios están a flor de piel por saber quién será el nuevo celebrity de la semana. Los candidatos son Eva González por superar poco a poco su ruptura sentimental, Demi Lovato por su sinceridad en el tema de las drogas, Rihanna por ir a visitar a su ex a la clínica de rehabilitación, Josh Duhamel por ser un papi súper tierno, Robert Pattinson por invitar a Kristen Stewart a pasar estas Navidades juntos y Harry Styles por sembrar la duda de si abandona o no One Direction. Hagan sus apuesta y… ¡Voten!