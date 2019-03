Harry Styles está enfadado con Zayn Malik y Louis Tomlinson por su polémico vídeo

¡Se desata la polémica dentro de One Direction! Las diferencias que separan desde hace meses a Harry Styles con sus compañeros se han incrementado desde que Zayn Malik y Louis Tomlinson apareciesen en un vídeo fumándose un porro y bromeando sobre ello. Este polémico vídeo ha provocado el enfado de Harry que se ha sentido muy decepcionado por parte de sus compañeros:

"Harry está muy enfadado porque está seguro de que se avecina una debacle. Esta debería ser una de las semanas más importantes del grupo por el inicio de su gira en el Reino Unido, pero ahora se ha visto empañada por una polémica que podría dañar gravemente la reputación de todos. Harry piensa que fue una idea estúpida e inmadura por parte de Louis y Zayn grabarse durante un momento de intimidad", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Y es que si Niall Horan y Liam Payne se han puesto del bando de sus compañeros intentando defenderles, Harry ha optado por desmarcarse de ellos. Y es que ya sabemos que las diferencias entre ellos cada día son más notables, sin ir más lejos, en su último viaje y tras la decepción que le han causado sus compañeros, Harry ha decidido viajar en su jet privado por separado.

"Pese a su reputación, Harry es increíblemente profesional y se toma muy en serio el efecto de su conducta en sus fans más jóvenes, por lo que no se siente cómodo con este tipo de comportamientos. Antes se refería a sus compañeros como unos hermanos a los que adoraba, pero ahora se siente muy decepcionado con ellos", reveló la misma fuente.

Y es que los problemas para Zayn y Louis no terminan aquí, porque además de la condena por parte de sus fans, las autoridades estadounidenses podrían denegarles la entrada a EEUU lo que causaría un gran revuelo ya que los chicos tienen prevista comenzar el preiplo norteamericano de su gira mundial 'Where We Are Tour' el próximo 1 de agosto.