Halle Berry confiesa que fue indigente antes de ser actriz

Halle Berry ha desvelado en una entrevista a la revista People que su pasado no fue nada fácil. Sus comienzos como actriz resultaron ser muy duros ya que tuvo que vivir en albergues para personas sin hogar.

"Llamé a mi madre y le pedí que me enviara algo de dinero y ella me dijo que no, algo que me llevó a estar un año sin hablarme con ella. Pero probablemente sea una de las mejores cosas que hizo por mí", confesaba en la misma entrevista.

La actriz viajó hasta Nueva York para cumplir su gran sueño. "Fue como cuando estaba en la escuela secundaria, que tenía el deseo insaciable de ganar", decía Berry emocionada. Al llegar allí y verse sola, sin dinero ni casa llamó a su madre que le dijo: "Si quieres estar allí lo resuelves. Renunciar nunca fue opción". Estas palabras llegaron hasta lo más hondo de la actriz que tuvo que encontrar su nuevo hogar en albergues para personas sin recursos.

En cuanto a su vida sentimental, la actriz de 'Catwoman' asegura estar soltera. Tras tres matrimonios fallidos y dos hijos Nahla y Maceo afirma: "Estoy disfrutando de mis hijos y realmente tengo tiempo para pensar y reflexionar. Estoy aprendiendo a tener un minuto para estar conmigo misma y estoy tratando de averiguar cómo tomar una decisión u otra yo sola. Esto ha sido una gran lección para mí".

Ahora, la actriz vuelve a tope con varios proyectos apasionantes. Entre ellos, la película 'Kidnap' en la que interpreta a una madre de un niño secuestrado. "Creo que cualquier persona se puede sentir identificada con el dolor de la protagonista. Como madre no me puedo imaginar algo que me diera más miedo", reconoce la actriz.