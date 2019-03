Hailey Baldwin se pasea con Jordan Clarkson después de que el deportista haya tenido un romance con Kendall Jenner

Después de ver muy juntos a Kendall Jenner y Jordan Clarkson en el festival de Coachella todo hacía presagiar que se podrían convertir en pareja. Durante los meses siguientes, la modelo y el jugador de la NBA tuvieron varias citas y los rumores de que entre ellos había nacido el amor comenzaron a sonar. Además, el Día de la Independencia de Estados Unidos, lo celebraron en Malibú.

Pero parece que la hermana de Kim Kardashian no tiene suerte en sus relaciones y ahora Hailey Baldwin le toma la delantera después de ver las imágenes, publicadas por HollywoodLife.com, de la ex de Justin Bieber con Clarkson paseando por Los Ángeles. Aunque no se muestran en actitud cariñosa, lo cierto es que la modelo lleva un sexy vestido corto y el deportista va ataviado con una camisa blanca, más elegante de lo habitual.

Lo cierto es que Baldwin está sabiendo aprovechar el tirón mediático que le supuso su breve noviazgo con el intérprete de 'Sorry'. Aunque todavía le queda un largo camino para seguir los pasos de amiga Kendall, Hailey se convertirá en la imagen de la próxima campaña de Tommy Hilfiger Denim. Además, la maniquí ha diseñado su primera colección cápsula para The Daily Edited.