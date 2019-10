La polémica está servida

Selena Gomez ha desatado un verdadero huracán con la publicación de su nuevo tema 'Lose You To Love Me'. Y es que la canción viene cargadita de indirectas a su ex, Justin Bieber, quien justo se acaba de casar con Hailey Baldwin. Y, como era de esperar, los fans se han vuelto locos y no ha tardado en buscar una posible respuesta por parte de la modelo, llegando incluso a sacar las cosas de contexto.