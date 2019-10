¿Celos a la vista?

Después de su romántica boda, parecía que nada podía empañar la felicidad de Hailey Baldwin y Justin Bieber. Sin embargo, la sombra de la ex más mediática del cantante, Selena Gomez, ha vuelto con fuerza y en forma de nuevo hit musical: 'Lose You To Love Me'. Algo, a lo que la propia Hailey podría haber respondido en forma de indirecta.