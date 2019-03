Hailey Baldwin en Miami, Elle Fanning, Geri Halliwell en un festival y muchos más arrancan el CLB de la semana

CLB PAPARAZZI

Es lunes y comenzamos el CLB de la semana, se nota que es junio y las temperaturas han subido porque nuestras celebs ya están disfrutando de las vacaciones. Hailey Baldwin ha sido vista de relax por Miami, la presentadora Berta Collado por su parte se lo pasa bomba en Formentera. Pero no todo es playa, también hemos visto a la cantante Mel C junto a Geri Halliwell y su marido Cristian Horner en el 'Isle of Wigth Festival 2015'. ¡No pierdas detalle!