Se hace público un vídeo de Kim Kardashian minutos después del robo que sufrió en París

EL VÍDEO YA HA SIDO RETIRADO A PETICIÓN DE LOS ABOGADOS DE KIM

El robo de Kim Kardashian sigue generando polémica. Ahora varios medios norteamericanos han publicado un vídeo de la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' minutos después de sufrir el atraco. Actualmente el vídeo ha sido retirado por petición expresa de los abogados de Kim ya que ha sido filtrado sin su autorización y el autor podría enfrentarse a una multa de 50.000 dólares y un año de prisión.