Habla la famosa actriz con la que relacionan al exmarido de Jennifer Aniston

Tras el sonado divorcio de Jennifer Aniston y Justin Theroux, según apuntaban los últimos rumores, el actor podría haber comenzado una relación con una famosa actriz, Olivia Munn. Pero, ¿qué hay de cierto en estos rumores?

Pues parece que nada de nada, la actriz ha decidido pronunciarse y ha desmentido cualquier tipo de relación amorosa con Theroux.

"Dios mío. Es tan estúpido. Queridos tabloides, por favor, dejen de relacionarme con los ex de mis amigas. Sin faltarle el respeto a las personas que salgan con ex de sus amigos, ese no es mi estilo. ¡Kthxbye!", aclaraba Olivia.