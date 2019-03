Gwyneth Paltrow no soporta a Scarlett Johansson

Ya tuvieron su pequeño rifirrafe durante el rodaje de Iron Man 2 cuando a Scarlett Johansson le dieron el papel de femme fatale, la espía rusa Black Widow. Los celos pudieron con Gwyneth Paltrow quien empezó a cogerle manía a su compañera hasta el punto de llegar a ignorarla por completo.

La gota que colmó el vaso fue cuando la joven Scarlett Johansson empezó a captar más atención en la campaña publicitaria de la película que su veterana compañera. Esto hizo que Gwynteth Paltrow se enfureciera y enloqueciera de celos. La historia llegó tan lejos que ahora los productores están planeando darle a Scarlett su propio papel protagonista en la próxima película, pero además quieren a la actriz británica Emily Blunt, no a Paltrow, para la siguiente entrega de Iron Man.

"Están desesperados por tener a Emily en el papel de villana para la nueva película de Iron Man y seguirán teniendo a Gwyneth, aunque no tendrá un hueco en The Avengers", ha publicado el diario británico Daily Mail.

El año pasado Gwyneth Paltrow se ganó la mala fama en el set de rodaje de Iron Man 2 porque "no era agradable con nadie y además hacía que la gente se sintiera incómoda". Pero "no es que fuera descaradamente grosera con Scarlett, es que directamente no la hablaba".