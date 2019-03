Gwyneth Paltrow sigue sorprendida de ser 'La celebridad más odiada'

Después de aparecer en People como una de las 'Celebrities más hermosas del mundo', la revista Star eligió a Gwyneth Paltrow como 'La celebridad más odiada'. Una etiqueta que le pusieron a la actriz hace tiempo pero que vuelve a ponerse de actualidad después de que el presentador Stephen Sackur le preguntase a la actriz sobre esto en su show de la BBC News Hard Talk.

Tras ser preguntada sobre este tema, Gwyneth reaccionó mostrándose igual de incrédula que cuando le otorgaron el título: "Primero me pregunté, '¿Soy la celebridad más odiada? ¿Más que Chris Brown?' ¿Qué hice?".

"Todo lo que puedo hacer es ser mi auténtico yo. Así que si me conoces, sabes quién soy, y que me divierto y como y me gusta mi vida. Pero creo que hay cosas sobre mí que hacen que las personas saquen conclusiones", añadía la actriz.

Además reconoció que siempre se ha tenido de ella una percepción de 'niña rica', incluso hay quien la considera como 'la princesa de Hollywood': "A mis padres les fue bien, pude ir a una escuela fantástica y crecimos en Nueva York. En el momento en que dejé la universidad por la actuación, mi padre (Bruce Paltrow) me apoyó mucho, pero dijo: 'Estás por ti misma'. Nunca me dio nada. Nunca tuve apoyo adicional, nunca me ayudó con mi renta ni tuve ningún fondo. Así que la idea de que soy mimada o que no trabajé por lo que tengo no es correcta, pero entiendo cómo alguien podría tener esa percepción".