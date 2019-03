Gwyneth Paltrow presume de su cara sin maquillar a sus 43 años

La actriz confesó que se dejó picar por abejas para cuidar su piel

Gwyneth Paltrow da los buenos días desde su cama con un selfie donde el maquillaje brilla por su ausencia. La actriz está espectacular a sus 43 años y puede presumir de ser una de las más guapas de Hollywood. Paltrow es una obsesa de la belleza, y no duda en ocultar que está abierta a todo para estar radiante y conservar su aspecto. Su última confesión sobre sus trucos para conservar su piel ha sido muy criticada: "Me he dejado picar por abejas".