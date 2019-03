Gwyneth Paltrow se pasa a la música country

Tras su último papel en la película Country Strong, donde interpreta a una cantante del mismo estilo de música y para la que ya tiene grabada una canción, a Gwyneth Paltrow le han propuesto hacer un disco entero.

La actriz tiene grabado el tema central de la película, que los productores lanzarán próximamente como single para competir en todas las listas de éxitos.

Paltrow admitió recientemente que su matrimonio con Chris Martin sufriría si antepusiera su carrera al amor. "Me podría volcar en mi carrera pero entonces probablemente perdería mi matrimonio", dijo la rubia. "Tienes que ser muy consciente de tu balance de valores. Para mí, mi familia es súper importante. No quisiera involucrarme demasiado en mi carrera y perder eso", añadió. Y es que, aunque no sea lo mejor para su profesión, sus hijos son su prioridad. Como dice ella misma: "Me necesitan en casa".