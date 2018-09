Gwyneth Paltrow es multada por vender productos que no tienen los beneficios que aseguraba

Gwyneth Paltrow y sus ideas se le han ido un poco de las manos. La actriz tan reconocida en las alfombras rojas ha promocionado en su portal web llamado 'Goop' la utilización de huevos de jade y cuarzo rosa en la vagina. Y es que según la intérprete, estos favorecen los orgasmos, fortalecen los músculos vaginales, balancean las hormonas, mejoran la energía y curan la depresión.

Todo apunta a que no solo los han recomendado sino que los han vendido por más de 60 euros a cada una de sus clientas. Unas recomendaciones que fueron muy criticadas por especialistas quienes desmentían el escrito: "Es una total basura. Decir que ayuda con el equilibrio hormonal es biológicamente imposible. ¿Qué ayuda a la energía femenina? Soy ginecóloga y jamás he oído hablar de algo así", sentencia la doctora Jen Gunter del centro Kaiser Permanente de San Francisco.

Un hecho que no ha sido comprobado por la ciencia y que le ha obligado a pagar una demanda de 145 mil euros. Parece que la demanda ha sido presentada por la oficina de protección al consumidor de California quienes consideran que "la salud y el dinero de los residentes del Condado de Santa Clara nunca deben ponerse en riesgo por publicidad engañosa".

Por ahora, 'Goop' tendrá prohibido vender dispositivos médicos que estén publicitados falsamente o no estén aprobados. Un gesto que le ha salido caro ya que ahora deberá de reembolsar "a los clientes que compraron los huevos o la esencia de flores".