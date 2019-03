Gwyneth Paltrow, loca de celos tras ver las fotos de su amiga Kate Hudson y su ex marido Chris Martin juntos en las playas de Malibú

NO DA CRÉDITO A LA JUGADA DE SU AMIGA

Aunque Gwyneth Paltrow y Chris Martin ya hicieron oficial su separación hace varios meses, parece que la actriz no lo lleva especialmente bien. Sobre todo si la que sirve de paño de lágrimas a su ex marido es su amiga, la también actriz Kate Hudson. Desde que salieran a la luz hace unas semanas unas imágenes de Kate y Chris compartiendo un idílico día de playa, Gwyneth está muerta de celos, y así se lo ha hecho saber a sus allegados. Es más, no da crédito a la actitud de su amiga, cuando a la que debería estar apoyando es a ella.