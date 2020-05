Aunque el pasado mes de marzo, Apple, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin regañaba públicamente a su madre a través de las redes sociales después de que ella compartiese una foto de ella sin su consentimiento, tal y como te mostramos en el vídeo de arriba; no sabemos qué habrá cambiado ahora para que la actriz haya publicado estas imágenes de su hija sin obtener reprimenda ninguna…

Unas instantáneas donde vemos a Apple presumir de increíble belleza con un precioso vestido floreado.

Unas imágenes que Gwyneth ha compartido con todos sus seguidores con motivo del 16 cumpleaños de la joven.

¿Querrá ahora Apple coger más notoriedad pública?

"No puedo creer que realmente esté escribiendo estas palabras pero... feliz dulce dieciséis mi querida niña. Eres la luz de mi corazón, eres pura alegría. Eres perversamente inteligente y tienes el mejor sentido del humor, el más seco y el más brillante. Lo mejor ser tu madre. Me encantan nuestras charlas nocturnas cuando realmente escucho lo que tienes en mente. Trabajas duro para conseguir lo que quieras lograr, y tienes valor y responsabilidad. Tengo mucha suerte de ser tu madre, hermosa y amable jovencita. Gracias por elegirme. Te adoro hasta ir y volver a la luna un millón de veces. Lamento que tengas este cumpleaños en particular en estas circunstancias, pero como siempre contigo, encuentras lo mejor en todo", escribe Gwyneth Paltrow junto a estas tres imágenes que ha compartido de su hija.

