Gwyneth Paltrow ha confesado que le gusta beber "mucho" alcohol. La rubia nos ha dejado de piedra con tal confesión y con la naturalidad con la que lo hace. Vamos, que le da igual garrafón que un mega reserva.

Parece que, según nuestros compañeros de ‘Mirror’, de sus estancias españolas sacó algo más que el español. ¿Sevillanas?, ¿Tortilla de patatas? o ¿hay algo más typical spanish? Pues...sí! Se convirtió en una gran amante del vino. "Me gusta el vino tinto, es mi favorito, pero también bebería blanco o rosado. Guinness es mi cerveza favorita”.

"Me gusta un buen dry martini, vodka martini, pero me puedo beber lo que sea." ¡Mucho cuidado Gwyneth, no te pases con las copichuelas!