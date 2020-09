Gwyneth Paltrow confiesa cómo es realmente la relación con su exmarido Chris Martin: "No es tan bonito como parece"

Aunque desde que Gwyneth Paltrow y Chris Martin se divorciaron, hemos visto cómo la famosa expareja comparte una excelente relación, parece que "no siempre es tan bonito como parece"…

Así lo ha revelado la actriz durante una entrevista que ha concedido a su amiga y compañera de profesión, Drew Barrymore, en el nuevo programa que tiene la actriz.

Una relación donde sus hijos siempre han estado por encima de todo: "Cuando nos divorciamos quería que mis hijos no se traumatizaran. Chris y yo nos comprometimos a ponerlos a ellos lo primero y eso fue más difícil de lo que parece porque algunos días realmente no quieres estar con la persona de la que te vas a divorciar. Pero si estás comprometido a cenar en familia, entonces lo haces. Y entonces respiras hondo, miras a esa persona a los ojos y recuerdas tu pacto y acabas sonriéndole y dándole un abrazo. Así es como vuelves a comprometerte con esta nueva relación".

Y añade: "Tu matrimonio ha terminado, pero todavía sois una familia. Y será así para siempre. Aunque no siempre es tan bonito como parece. Nosotros también tenemos días buenos y días malos. Pero al final hemos logrado conducir hacia el mismo propósito de unidad y amor porque es lo mejor para nuestros hijos. Tenemos la idea de que solo porque nos separamos ya no podemos amar las cosas de la persona que amamos. Y eso simplemente no es cierto".

Una relación que han conseguido alcanzar con ayuda de un experto: "Reconozco que yo tuve mucha suerte porque fue un médico el que nos dio las pautas sobre cómo hacerlo".

Una relación de la que han presumido en alguna que otra ocasión a través de las redes sociales, donde incluso la actriz ha posado con la actual pareja de su exmarido, Dakota Johnson.

Actualmente la actriz también está enamorada de Brad Falchuk, con el que se casó en 2018.

