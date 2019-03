Gwyneth Paltrow desvela cuál es su secreto de belleza: practicar sexo

Gwyneth Paltrow es una de las actrices más envidiadas de Hollywood. Es por ello que la conocida revista norteamericana Women's Health ha convertido a la intérprete en portada de su número de junio y ha desvelado parte de sus secretos de belleza. Lejos de admitir lo que se publicara a principios de año, que invertía más de 230.000 euros en tratamientos de belleza, ha afirmado que ella cree en "hacer ejercicio, reír, tener relaciones sexuales y ser uno mismo" para estar sano.

La actriz, tras la polémica de su compra cuando participaba en la campaña organizada por el Banco de alimentos de Nueva York y el chef Mario Batali, ha desmentido que esté obsesionada con las dietas estricta, aunque si apuesta por una alimentación sana y equilibrada: "Mi filosofía es la comida. No descarto nada en mi dieta. No creo en decir 'no está permitido esto’”.

La actriz ha admitido que la clave es la rutina, que incluye la práctica diaria de ejercicio cardiovascular. La ex de Chris Martin también ha hablado sobre su vida personal en la entrevista, aunque sigue sin confirmar su relación con el director, productor y guionista Brad Falchuck.