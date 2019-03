Gwyneth Paltrow se derrumba en el juicio contra su acosador

Aunque estamos acostumbrados a ver a los famosos rodeados de luces y enfundidos en trajes de los mejores diseñadores, no todo es de color de rosa en Hollywood. La actriz Gwyneth Paltrow tuvo que acudir a la corte de Los Ángeles para declarar en contra del hombre que la ha estado acosando durante 17 años. Dante Soui llegó a enviar 66 cartas a Paltrow desde el año 2009 hasta 2014. Pese a que, los hechos se remontan a 1999, cuando supuestamente Dante comenzó a mandar cartas, pornografía y juguetes sexuales, fue en 2000 cuando la actriz decidió poner la primera denuncia. Sin embargo, el acusado fue declarado inocente debido a su inestable salud mental.

Gwyneth Paltrow, que llegó acompañada de su actual pareja Brad Falchuk, no pudo evitar romper a llorar mientras contaba los hechos. "Estoy asustada porque las cartas desafiaban completamente la lógica. He estado lidiando con esto durante 17 años, con las cartas que llegaban de este hombre", declaró la intérprete durante el juicio que duró tres horas. Además, la protagonista de 'Shakespeare in Love' reveló que ha llegado a temer por la seguridad de su familia.

Pese a que, el fiscal ha asegurado que el acusado ha destrozado el bienestar de Paltrow y sensación de seguridad, la abogada de Dante declaró a favor de su defendido que es totalmente inofensivo. Si finalmente resulta condenado Dante podría terminar en prisión.