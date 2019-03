Gwyneth Paltrow critica a Dakota Johnson por ser la novia de su ex Chris Martin

Parece que Gwyneth Paltrow no termina de olvidar a su exmarido Chris Martin desde que se separaron en el 2014. Esta vez la actriz se ha puesto celosa después de conocer la relación que mantiene el cantante de 'Coldplay'con Dakota Johnson.

Paltrow no está convencida con ninguna de las novias que ha tenido su exmarido y ataca siempre contra ellas. No es la primera vez que la ex de Chris crítica a sus novias porque considera que ninguna se encuentran a la altura del cantante.

Ya pudimos ver esta misma actitud de Paltrow cuando se enteró de que su exmarido estaba manteniendo un romance con Alexa Chung, Jennifer Lawrence o más tarde con Annabelle Wallis.

¿Se estará arrepintiendo Gwyneth de su divorcio con Chris?