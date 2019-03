Gwyneth Paltrow confiesa que se ha dejado picar por abejas como método de belleza

La belleza que derrocha Gwyneth Paltrow a sus 43 años es indiscutible pero, ¿cómo consigue la actriz tener ese rostro de porcelana, esa increíble melena rubia y ese cuerpazo? Siempre hemos sabido que es una gran aficionada a los tratamientos estéticos, pero la última vez que le preguntaron por sus peculiares truquillos nos dejó de piedra.

En una entrevista para The New York Times, Paltrow ha explicado que siempre es "el conejillo de indias para probarlo todo" y que ha llegado a probar algunos métodos inimaginables como dejarse picar por abejas. Pues sí, la ex de Chris Martin está "abierta a cosas nuevas", pero no es la primera en probar el veneno de este insecto para mejorar su belleza.

El sistema se llama apiterapia y según Gwyneth lleva miles de años utilizándose. "La gente lo usa para reducir la inflamación y favorecer la cicatrización. En realidad, si investigas el tema es bastante increíble", ha comentado. Sin embargo y como todos nos imaginamos, el punto en contra es que "es bastante doloroso", obviamente.

La intérprete de 'Iron Man' ha hecho un paréntesis en su carrera delante de las cámaras para dedicarse enteramente a su página web de estilo Goop, en la que da consejos de belleza y recomienda y vende sus productos preferidos, aunque como podemos comprobar, esto es solo el principio para conseguir parecerse a ella. ¡Guau!