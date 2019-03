Guía para espantar a un chico en una primera cita

El objetivo de una primera cita es saber si conectáis, si estáis a gusto el uno junto al otro, así que si tienes que cambiar tu forma de ser, está claro que no va a funcionar.

Sin embargo, hay ciertos aspectos de nuestra personalidad que deberías mostrar poco a poco, o quizá, cambiar por completo ya que, además de poder espantar a ese posible ligue, tampoco son beneficiosos para ti (y tu salud mental). Lo mismo sucede con ciertas frases a eliminar de nuestro repertorio y que pueden dejarle muy mal…. Atenta a estos puntos que debes evitar:

No llegues tarde.

Está claro que no es la mejor manera de comenzar una cita (con nadie, no sólo con un chico). Con esto, no queremos decir que no te “hagas esperar”, pero no te pases de los 5/10 minutos porque ese punto interesante que puedes darle a vuestra primera cita pasará a ser una falta de educación.

Arréglate, pero no te pases

Ponte mona, que se dé cuenta de que te has currado el modelito y has pasado un buen rato frente al espejo, brocha y secador en mano. Es recomendable un toque sexy pero con cuidado, a veces sugerir es mucho más provocativo que enseñar. Pero lo más importante es que seas tú misma: no te disfraces porque se nota. Si no te sientes segura y cómoda con lo que llevas puesto, él se dará cuenta. Por ejemplo, si no eres una crack con los tacones, reserva ese par de 15 centímetro para otra ocasión y apuesta por unas cuñas.

Háblale de ti, hasta un límite

Está claro que él está sentado frente a ti para conocerte, pero no hace falta que te muestres a fondo desde el primer momento. A los hombres les gustan las mujeres transparentes, naturales, pero también debes guardar el misterio. ¡Y cuidado con lo que dices! Hay ciertos temas que es mejor no tratar con un futuro ligue, y sobre todo en una primera cita (como acaparar la conversación hablando de tus ex).

Déjale hablar

No hables por los codos, y escúchale. Aunque estés nerviosa, tengas muchas cosas que contarle o te den miedo esos silencios incómodos… ¡Cierra un poquito la boca! Esto es recomendable por varios motivos. Por un lado, si le escuchas, le conocerás y sabrás si tienes delante a una persona inteligente, o no. Y por otro, no le asustarás y mostrarás que te interesa lo que tiene que contarte.

Pregunta con medida

Pregúntale y escucha la respuesta, pero no te conviertas en un miembro de la CIA. Déjale hablar hasta el límite que él decida, porque como tú, seguramente también quiera dejar algo a la imaginación.

Deja el móvil en el bolso

Olvídate un rato del Whatsapp o pensará que no te interesa en absoluto… Bueno, y si es cierto que no te interesa, mejor díselo directamente, ¿no?

Frases a evitar…

Y para terminar, hemos seleccionado algunas perlitas que es mejor no soltar a la ligera. Apunta.

- “Eres mucho mejor que todo los capullos con los que he salido”.

En principio, puede parecer un piropo, pero si tiene dos dedos de frente y analiza a fondo la frase, saltarán las señales de alarma por dos motivos. Por un lado, das a entender que todas tus relaciones anteriores han sido un desastre, ¿y quién dice que la culpa no la tuviste tú? Por el otro, creerá que es bastante probable que él también te acabe pareciendo un capullo... Cuidado con lo que dices.

- “Mi ex solía (ser/hacer/decir/tener…)”

Tanto si el comentario es malo como bueno, comparar nunca te llevará a buen puerto.

- “En mi última cita…”

Tampoco es recomendable comparar tu cita actual con una pasada (sobre todo si vas a dejarle mal).

- “¿Te gustaría casarte?”, “¿quieres tener hijos?” y demás frases que impliquen compromiso.

Vamos a ver, ¡es vuestra primera cita! Y, si haces alguna pregunta de este tipo, es porque realmente quieres que salga corriendo.

- “El servicio de este sitio es un desastre” o “Qué asco de comida” (y vas y montas un pollo, o peor, esperas que lo haga él).

Por muy mal que os estén atendiendo, no hace falta montar en cólera o parecerás demasiado exigente (y una loca). Eso sí, puedes comentarlo con él y tomároslo como algo divertido: muéstrale que tienes sentido del humor.

- “No tienes ni idea de...”.

Está bien mostrar tus opiniones, pero siempre debes respetar las suyas. Independientemente de si ha soltado una chorrada respecto a un tema del que tú controlas, o simplemente no estáis de acuerdo en algo, el respeto siempre debe estar por delante.