El gran regalo de Kanye West a Kim Kardashian por el Día de la Madre

El rapero la sorprendió con una orquesta de violines

Cuando hablamos del tándem West-Kardashian la palabra alarde es la primera que se nos viene a la cabeza. Todo lo que rodea al matrimonio es derroche y por el Día de la Madre no podría ser de otra forma. Kanye West sorprendió a su mujer con una orquesta de violines en el salón de su casa. Pero, el regalo también iba a dirigido para su primógenita, North, ya que los músicos tocaron la canción 'Let it go' de la película infantil 'Frozen'.