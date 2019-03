La gran preocupación de Kris Jenner por sus nietos

Kris Jenner se ha mostrado muy preocupada por su familia durante una entrevista en un programa de televisión, confesando que la fama que les ha dado el reality 'Keeping Up With the Kardashians' le asusta y mucho.

Reconoce que el motivo de este miedo son las redes sociales y lo que se pueda decir en ellas de su familia. Pero la madre de Kim Kardashian está realmente preocupada por sus nietos, no quiere que sufran ningún tipo de bullying por culpa de la fama: "Son mis nietos los que más me preocupan, porque tengo seis. El mayor acaba de cumplir 7, la menor tiene 6 meses, y ellos no tienen otra opción. Y me preocupo, lo hago, porque es un ambiente de mucho bullying", dice Kris.

Y es que Kris Jenner tiene claro que lo que se publica en las distintas redes sociales puede hacer mucho daño. Este miedo aumentó con el terrible incidente de Kim en París donde fue atacada en su habitación de hotel: "Fue muy duro. Verdaderamente cambió nuestras vidas y la manera en que vivimos. Ahora no solo tenemos un montón de seguridad, todo el mundo está armado y con licencia, con compañías legítimas que nos protegen. También cambiamos radicalmente la manera en que lidiamos con nuestras vidas en las redes sociales: lo que mostramos y lo que no. Tuvimos que hacer una pausa sobre qué compartir", confesó.

También aclaró el motivo por el que decidió protagonizar este reality, ya que Kendall y Kylie tenían tan solo 9 y 11 años: "No había Instagram ni Snapchat ni nada de eso. Ahora todo se amplifica y, ya saben, lo que odian van a odiar. Ya los esperas", aclaró la madre de las Kardashian.