Las series 'Mad Men' y 'Modern Family' se proclamaron este lunes mejor drama y mejor comedia de la televisión en Estados Unidos, respectivamente, en la 62 edición de la entrega de los premios Emmy celebrada en el teatro Nokia de Los Ángeles.

La comedia musical 'Glee', una de las principales novedades de 2009 en la televisión de Estados Unidos, que Antena 3 ofrece a través de su canal Neox, y que optaba a 19 Emmy, terminó la noche con 4 estatuillas, entre las que destacó la Mejor dirección en comedia y la Mejor actriz secundaria para Jane Lynch, que se impuso a la también nominada Sofía Vergara.

'Mad Men' repitió por tercer año consecutivo como Mejor drama y se impuso a títulos como 'Dexter', 'Breaking Bad' o 'Lost', que los críticos señalaban como posibles vencedores, mientras que la novata 'Modern Family' confirmó las expectativas y logró coronarse como Mejor Comedia, categoría dominada por '30 Rock' desde 2007.

Esta serie de humor, que cuenta entre sus protagonistas con la colombiana Sofía Vergara, y que se emite en España a través de Antena 3 y Neox, se adjudicó 6 Emmy en total, entre ellos Mejor guión y Mejor actor secundario de comedia para Eric Stonestreet. 'Mad Men' se tuvo que conformar con 4 galardones de 17 nominaciones, entre ellos dos técnicos y uno al Mejor guión de drama, aunque se fue en blanco en las categorías interpretativas de una gala soporífera de tres horas que conducida por Jimmy Fallon y que tuvo su mejor momento en su parodia musical de apertura.

En términos absolutos, la miniserie sobre la II Guerra Mundial producida por Tom Hanks, 'The Pacific', logró el mayor número de Emmy, 8, seguida por el telefilme 'Temple Grandin', que logró 7 estatuillas. Entre las sorpresas de la noche estuvo el triunfo de Kyra Sedgwick como Mejor actriz de drama por 'The Closer', un premio para el que ya había sido candidata en 4 ocasiones sin éxito, así como el Emmy para Jim Parsons ('The Big Bang Theory') como Mejor actor de comedia.

Parsons entraba en las quinielas por el premio aunque el ganador de los dos últimos años, Alec Baldwin ('30 Rock'), y el poseedor de3 Emmy Tony Shalhoub ('Monk') sonaban con más opciones. Edie Falco se llevó a casa el galardón como Mejor actriz de comedia por 'Nurse Jackie', el cuarto de su carrera después de tres por 'The Sopranos', y Bryan Cranston volvió a subir al escenario para recoger el Emmy de Mejor actor de drama por 'Breaking Bad', algo que ya es tradición desde 2008.

A pesar de que muchos daban como ganadora Elisabeth Moss ('Mad Men') como actriz secundaria en drama, Archie Panjabi se llevó finalmente el Emmy a casa por su papel en 'The Good Wife', mientras que Aaron Paul se adjudicó ese premio en la categoría masculina por 'Breaking Bad'.

Entre las grandes decepciones de la gala estuvo la popular serie de náufragos 'Lost', que puso fin este año a su misteriosa trama entre gran expectación de la audiencia pero cuyo desempeño artístico no convenció lo suficiente a los académicos.

'Lost' partía con 12 candidaturas, tres de ellas interpretativas,y se fue del evento de vacío. El actor Al Pacino fue una de las grandes estrellas de Hollywood recompensadas con un Emmy este año gracias a su trabajo en la miniserie 'You Don't Know Jack', en la que interpretó al médico Jack Kevorkian, apodado 'doctor muerte' por practicar la eutanasia a centenares de pacientes.

También se pudo ver a George Clooney, quien fue homenajeado por la Academia de la Televisión con el premio humanitario Bob Hope por la contribución del actor a generar conciencia en la sociedad sobre los problemas en Sudán, en el sudeste asiático tras el tsunami de 2004 o la crisis en Haití después del terremoto de enero.