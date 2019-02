Gisele Bündchen revela por fin el motivo por el que se separó de Leonardo DiCaprio

Aunque desde hace años pensamos en Gisele Bündchen y Tom Brady como un feliz matrimonio que llevan toda la vida juntos, no hay que olvidar los años que la top estuvo casada con el famoso actor Leonardo DiCaprio.

Tras cinco años de matrimonio, Gisele y DiCaprio tomaban la decisión de separarse en 2005. Un divorcio del que se conoció pocos detalles, pero ahora la brasileña ha revelado en una entrevista que ha concedido a Porter cuál fue el motivo real de su separación.

"Ya no me adormecía fumar, beber y demasiado trabajo, me estaba volviendo más y más consciente de las cosas que había elegido no mirar. ¿Estaba haciendo un exhaustivo examen de consciencia mientras él se mantenía igual? Al final, desafortunadamente, la respuesta fue sí", confiesa la modelo.