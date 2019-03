Gigi Hadid podría estar intentando dar celos a Zayn Malik con Nick Jonas

Zayn Malik últimamente no hace mucho caso a su chica

¿Quién en su sano juicio no haría caso a la espectacular Gigi Hadid? Parece que la modelo estaría molesta con su novio, Zayn Malik, porque en los últimos días el cantante está distraído y no hace mucho caso a su chica. Pero Gigi no se ha quedado de brazos cruzados, el ángel de Victoria Secret habría intentado dar celos a Malik con otro cantante, ¡Nick Jonas! ¡Esta historia promete!