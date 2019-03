Gigi Hadid, pillada en actitud muy cariñosa con Zayn Malik

FUERON VISTOS EN EL AFTER PARTY DE LOS AMA 2015

La modelo Gigi Hadid y el cantante Joe Jonas hace menos de un mes que terminaron con su relación, pero Hadid ya ha sido vista con otro. El susodicho no es otro que Zayn Malik, el ex integrante de One Direction, quien fue visto junto a la modelo en el after party de los American Music Awards 2015 en actitud muy cariñosa. Varias fuentes afirman que puede estar empezando algo entre la pareja… ¿Nueva relación?