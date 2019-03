Gigi Hadid, nueva víctima del Celebgate

Los hackers del famoso 'Celebgate' han puesto el foco en Gigi Hadid. El nuevo ángel de Victoria's Secret ha sido amenazado por estas personas que se esconden tras la red de Internet. Los ladrones informáticos han chantajeado a Gigi advirtíendole que sus fotografías más íntimas serán publicadas en Internet si no paga una cantidad de dinero. Gigi, de 20 años, ha reaccionado a esta coacción y ha puesto el asunto en manos de un investigador para dar con el paradero de los hackers.



El fenómeno 'Celebgate' también está amenazando a Miley Cyrus con difundir vídeos y fotografías obtenidas de su teléfono móvil personal con el mismo modus operandi con el que ha intimidado a las demás famosas. En 2014, Jennifer Lawrence y Kate Hupton, entre otras, ya sufrieron las consecuencias de las amanenazas del 'Celebgate' viendo sus cuentas hackeadas y con el resultado de la exposición de sus fotografías más comprometidas en Internet.



Lawrence no quiso que quedaran impunes los responsables de tales delitos y lanzó este comunicado: "No es un escándalo. Es un crimen sexual. Es una violación sexual. Es asqueroso. La ley tiene que cambiar, y nosotros tenemos que cambiar. Por eso estas webs son responsables. Que alguien pueda ser sexualmente explotado y violado, y que lo primero que se les pase por la cabeza sea beneficiarse económicamente de ello, me supera. No puedo imaginar tan poca humanidad. No me imagino a alguien siendo tan irreflexivo, que no le importe nada y que esté tan vacío por dentro", expresó la actriz en la revista Vanity Fair.