Gigi Hadid gana 'MasterChef Celebrity' gracias a su adicción por las hamburguesas

La edición norteamericana de 'MasterChef Celebrity' ha llegado a su fin y tiene una ganadora de lo más inusual: la top Gigi Hadid ha resultado ser una estupenda cocinera. Durante el programa final, Hadid confesó que las hamburguesas son una de sus comidas favoritas y contó que el primer año que vivió en Nueva York se dedicó a probar una hamburguesa diferente cada semana para decidir cuál era su favorita.

Y es que ya no hace falta que nos sintamos mal, porque hasta una supermodelo como Gigi puede permitirse de vez en cuando la comida basura: "Siempre digo, come sano para mantenerte en forma, come una hamburguesa para mantenerte cuerdo", dijo en el programa en el que creó la "Gigi Burger", una deliciosa hamburguesa con jalapeños en vinagre y cebollas crujientes.

Según se hizo con el triunfo en el espacio culinario, la it girl tuiteó una imagen suya con el delantal sosteniendo el cheque de 25.000 dólares que recibió por su arte entre los fogones. "¡Llamadme Master Chef Hadid!", escribió junto a la foto. Asimismo, la modelo donará la citada cantidad a The Global Lyme Alliance for Lyme Disease. Guapa, buena cocinera y solidaria, ¡lo tiene todo!