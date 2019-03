Gianluca Vacchi, el millonario que se hizo famoso por sus bailes, se enfrenta a una rara enfermedad

El verano de Gianluca Vacchi no acaba de la mejor manera. El millonario empresario pasó del anonimato a ser conocido por medio mundo debido a sus coreografías, al ritmo de los hits del momento, tiene que estar entrando y saliendo del hospital. Aunque no ha desvelado qué tipo de enfermedad padece si ha dado a conocer que se trata de una bacteria que los médicos todavía no han sabido cómo eliminar de su cuerpo.

Debido a esto, debe usar bastón y ha perdido peso. Sin perder su habitual sonrisa y alegría, el empresario de 49 años ha estado acompañado en todo momento por su novia, Giorgia Gabriele, y en una de sus salidas, los empleados de su mansión, l'Emerita, en Cerdeña lo recibieron de forma cariñosa e incluso se emocionaron cuando vieron al italiano más recuperado.

Debido a su complicado estado de salud, Gianluca hizo una reflexión sobre el valor de las cosas: "Cuando temes por tu vida, la hierba es más verde y el cielo más claro". Su última publicación en Instagram es una imagen junto a su chica donde asegura "soy feliz, eso es todo".