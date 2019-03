Gianluca Vacchi y Ariadna Gutiérrez han roto su relación

Gianluca Vacchi y Ariadna Gutiérrez han puesto fin a su relación. La pareja inició su historia de amor este verano y, aunque en su momento hubo rumores de ruptura que ellos se encargaron de desmentir, ahora la separación es ya todo un hecho.

Sobre todo porque la ex Miss Colombia ha borrado todas las fotos que tenía junto al italiano en su Instagram, en las que podíamos verles disfrutando de viajes, lujos, bailes y posados bajo el sol.

No ha sido así en el caso de Gianluca, quien mantiene las fotos junto a la modelo y cuya última publicación en la que aparecen como pareja es del 16 de septiembre. Pero el empresario no tiene por norma borrar a sus ex de un plumazo de las redes sociales, ya que si miramos atrás en el tiempo en su perfil sigue conservando sus fotos junto a su anterior novia, Giorgia Gabriele.